Jovem finge ter leucemia, câncer no pâncreas e um enorme tumor na coluna para receber dinheiro

Uma estudante norte-americana está sendo indiciada após enganar amigos, familiares e várias pessoas na internet fingindo estar doente para conseguir doações. A jovem dizia que tinha leucemia, câncer no pâncreas e um tumor do tamanho de uma bola de futebol na coluna.

Madison Russo, de 19 anos, dizia que iria morrer em breve, para despertar a comoção dos doadores, mas que uma complexa cirurgia poderia aumentar o tempo de vida dela em até cinco anos.

Amigos, vizinhos e até desconhecidos doaram dinheiro para uma vaquinha online que Madison abriu no site Go Fund Me. Ela também começou a compartilhar nas redes sociais detalhes da rotina e da suposta luta contra as doenças para atrair mais doadores.

Madison foi convidada para dar uma entrevista para um jornal local, fazer uma palestra motivacional na faculdade em que estudava e em uma instituição beneficente de câncer. Com a repercussão, a história viralizou e os vídeos chegaram a oncologistas renomados e pacientes em tratamento de câncer, que perceberam a discrepância das informações médicas. Após diversas denúncias, as autoridades iniciaram as investigações e descobriram a farsa.

A jovem foi presa em 23 de janeiro. As instituições que receberam a jovem lamentaram o caso e afirmaram que devido a confidencialidade médica, não poderiam ter acesso a informações necessárias para apurar detalhes.

A sensibilidade do assunto fazia com que as pessoas não questionassem a veracidade da história que a estudante divulgava e compartilhava. Depois que a verdade foi revelada, todos os doadores foram reembolsados, a vaquinha foi retirada do ar e Madison está banida da plataforma definitivamente.

