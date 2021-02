Jovem é preso após armar o próprio sequestro para não ter que ir trabalhar

Um jovem de 19 anos foi preso após forjar o próprio sequestro. O motivo? Ele queria escapar de ir para o trabalho. O caso inusitado ocorreu na cidade de Coolidge, no estado americano do Arizona.

Brandon Soules foi encontrado próximo a uma caixa d’água com as mãos amarradas para trás com um cinto e uma banana enfiada na boca. Em depoimento à polícia, ele disse que dois homens encapuzados o sequestraram e bateram nele até deixá-lo inconsciente. Logo em seguida, os acusados teriam dirigido pela cidade com a vítima amarrada no carro e o abandonado em um local.

Após uma investigação para apurar o sequestro, os agentes concluíram que não havia provas suficientes do ocorrido. Então, Brandon resolveu confessar que teria simulado um sequestro para não ter que ir trabalhar. Ele foi preso por mentir para a polícia.