Jovem diz que ficou grávida de 'rajada de vento'; entenda

Uma mulher de 25 anos afirmou que ficou grávida por causa de uma “rajada de vento” e que percebeu apenas uma hora antes de dar à luz. Siti Zainah é da Indonésia e disse ter sentido o vento e, depois, dores no estômago. Ela foi levada às pressas a uma clínica de saúde comunitária, onde o parto foi realizado.

A criança nasceu na última semana. O caso é investigado pela polícia da cidade de Cianjur, em West Java.

"Depois da oração da tarde, eu estava deitada de bruços e, de repente, senti uma rajada de vento entrar na minha vagina", disse ao jornal Times Now.

A notícia da gravidez misteriosa se espalhou pela cidade e chamou a atenção. "Fui ao local com o chefe da subprefeitura e o chefe do distrito. A mãe e o bebê estão em condições saudáveis ​​e o parto foi normal. O sexo do bebê é feminino e ela pesa 2,9 quilos", disse o diretor da clínica, Eman Sulaeman.

Ele conta que a mulher provavelmente teve uma "gravidez enigmática", quando a gestante não sabe que está grávida até entrar em trabalho de parto.

De acordo com o Daily Star, após o nascimento da criança, os policiais visitaram a casa da mulher para iniciarem a investigação sobre a rajada de vento misteriosa.

"A questão é que queremos esclarecer as notícias confusas sobre a mulher grávida que deu à luz de uma maneira considerada não natural. Não queremos que este assunto crie rumores selvagens entre o público", disse uma porta-voz da polícia.