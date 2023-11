Jovem de 27 anos morre após cochilar; causas são investigadas

Um jovem de 27 anos morreu após deitar para tirar uma soneca depois do trabalho. Aparentemente saudável e entusiasta do futebol, os médicos acreditam em mal súbito resultante de uma malformação cardíaca. Jono Stead estava prestes a se casar com Katie Weatherhead, sua namorada desde 2014.

Jono chegou a avisar a família que tiraria um cochilo antes de retornar ao trabalho como contador. No entanto, após 45 minutos, a família descobriu que ele não estava mais respirando. Ao que se sabe, o homem sofria de uma condição conhecida como cardiomiopatia hipertrófica ou hipertrofia do miocárdio. Essa condição faz com que os músculos cardíacos se tornem mais rígidos do que o normal, diminuindo o volume do coração e aumentando o risco de morte súbita.

A cardiomiopatia é hereditária e genética, sendo recomendada que indivíduos com histórico de morte súbita na família tenham atenção especial. Estima-se que cerca de 1 em cada 500 pessoas sejam afetadas por essa condição, muitas vezes sem sintomas.

Katie apresenta uma homenagem emocional nas redes sociais, expressando a dificuldade de lidar com a perda e a esperança de vê-lo entrar pela porta com seu sorriso contagiante.