Jornalista revela ter desenvolvido câncer após sexo oral: 'Me diverti muito para arrependimentos'

O jornalista britânico Max Channon, do "Daily Express", fez uma revelação impactante sobre sua batalha contra o câncer, causado pelo Papilomavírus Humano (HPV). Em uma entrevista, ele revelou que foi diagnosticado com um carcinoma espinocelular oral HPV16 positivo, localizado em sua amígdala, e destacou a importância de conscientizar o público sobre os riscos associados à prática do sexo oral.

Channon compartilhou sua experiência com a doença para alertar outras pessoas sobre o impacto do HPV, vírus que é frequentemente ligado ao câncer cervical, mas que também é uma causa significativa de cânceres de garganta, boca, ânus e vagina. "Sexo oral me deu câncer, mas acho que tive sorte e agora sou grato", afirmou o jornalista.

O diagnóstico de Max é semelhante ao do ator Michael Douglas, que também revelou, em 2013, que seu câncer de garganta foi causado pela prática de sexo oral. O jornalista destacou que o HPV contraído dessa maneira é agora amplamente reconhecido como um dos principais fatores de risco para esses tipos de câncer, mas lamentou que o tema ainda seja pouco discutido em relação aos cânceres de boca e garganta.

VEJA MAIS

O jornalista disse que cerca de 8.600 novos casos em homens e 3.900 em mulheres são diagnosticados a cada ano. "A taxa de infecção varia de acordo com o gênero e a idade, mas estima-se que seja de até 90% para homens sexualmente ativos e 80% para mulheres sexualmente ativas", declarou ele. O inglês acrescentou que quase todo mundo entrará em contato com o micróbio, mas nossos sistemas imunológicos expulsarão a infecção assintomática em alguns anos. No caso de Max, no entanto, ele se instalou em sua amígdala esquerda.

"Sexo oral me provocou câncer. Mas eu me diverti muito para ter arrependimentos", comentou Max Channon.

Channon explicou que, no seu caso, o vírus se alojou em sua amígdala esquerda e, embora reconheça que seu histórico de fumar por três décadas e beber uísque em festas pode ter contribuído para o quadro, ele afirma que "se divertiu muito para ter arrependimentos". O jornalista frisou que o tratamento foi bem-sucedido e que agora está livre da doença.

O HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que entre 9 e 10 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus, com cerca de 700 mil novos casos a cada ano. Embora a maioria das infecções por HPV seja assintomática e resolva-se de forma natural, algumas podem evoluir para cânceres graves, como foi o caso de Channon.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)