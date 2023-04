Hábitos sexuais podem ser a causa do aumento nos casos de câncer na garganta; veja sinais de alerta

O número de pacientes com câncer orofaríngeo tem aumentado ao redor do mundo. Antes, os casos de cânceres de garganta estavam ligados a fatores como tabagismo e alcoolismo. Porém, agora, de acordo com especialistas, a causa pode estar relacionada aos hábitos sexuais e baixa adesão à vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). Os serviços de saúde notam um aumento, em níveis epidêmicos, de casos relacionados às infecções sexuais por HPV, que também é o principal causador do câncer de colo de útero.

O HPV é um vírus com múltiplas cepas, que geralmente são eliminadas sem maiores prejuízos pelo sistema imunológico. No entanto, as cepas conhecidas como HPV16 e o HPV18 são os maiores responsáveis por causar cânceres. Com progressão lenta e silenciosa, elas geralmente atrasam o diagnóstico.

Estudos epidemiológicos divulgados pelo site Science Alert traçam uma relação entre a presença de câncer e o comportamento sexual dos participantes.

VEJA MAIS

As pesquisas mostram que, independentemente do gênero, mais de 80% dos participantes já haviam praticado sexo oral, e a cepa prevalente é a HPV16. De acordo cm o site UCI Health, os homens parecem ser mais propensos ao desenvolvimento do câncer de garganta, devido ao maior número de relações durante a vida. Há quatro homens infectados para cada mulher que apresenta a comorbidade.

Sinais de Alerta

Fique atento e procure um médico de referência se você perceber os seguintes sintomas:

irritação constante na garganta,

feridas no céu da boca,

hálito fétido persistente,

dor na mandíbula ou ouvido,

dificuldade de mastigar ou engolir,

sangramento bucal

Prevenção

Procure se relacionar de forma segura e mantenha seus exames em dia. É possível se prevenir com métodos de barreira durante o sexo oral, como camisinhas, por exemplo.

No Sistema Únicos de Saúde (SUS), as vacinas estão disponíveis pelas unidades básicas de saúde. Elas são indicadas para meninas e meninos de 9 anos a 14 anos.