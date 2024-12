Jornalista brasileiro é executado a tiros no México

O jornalista brasileiro Adriano Bachega, de 53 anos, foi assassinado a tiros enquanto dirigia pela Avenida Lázaro Cárdenas, entre Monterrey e Pedro Garza García, no norte do México, na última terça-feira (3/12).

Segundo a Procuradoria Geral de Justiça de Nuevo León, o ataque ocorreu por volta das 9h45 (horário local). As autoridades foram informadas por uma denúncia enviada à rádio da Agência Estadual de Investigações (AEI). Quando a polícia chegou ao local, Bachega já estava sem vida.

Relatos iniciais indicam que o jornalista dirigia um veículo Build Your Dreams (BYD) quando foi alvejado por um grupo armado que disparou ao menos dez vezes contra o carro. Após o ataque, o veículo cruzou a avenida descontrolado.

A Guarda Nacional isolou a área para perícia e remoção do corpo, levado ao Serviço Médico Legal (Semefo). Diversos cartuchos de balas foram encontrados na cena do crime.

Adriano Bachega era editor-chefe do portal Diário Digital Online e se apresentava como consultor e palestrante com três décadas de experiência em publicidade, gestão, internet e redes sociais.

O Congresso de Nuevo León solicitou formalmente ao governador, Samuel García, que ative os protocolos de proteção a jornalistas no estado. A Promotoria informou que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias do crime.