Jogo de celular criado pela OMS leva mais informações sobre a Covid

Na última semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Psyon Games, lançou um jogo de celular com informações científicas sobre a Covid-19 para transformar os fatos científicos em uma experiência mais simples de aprendizado sobre a doença. As informações são do portal Metrópoles.

A organização espera que a iniciativa ajude a esclarecer sobre as fake news compartilhadas pelas redes sociais e convença a população que ainda não está vacinada contra a doença. No jogo, chamado Antidote (antídoto, em inglês), o jogador precisa ajudar a interromper a transmissão do coronavírus desenvolvendo vacinas e auxiliando o sistema imunológico a se defender do vírus.

“Baseada em eventos reais, esta aventura online leva o indivíduo à linha de frente da ciência, promovendo informações que podem salvar vidas”, diz a OMS, em comunicado à imprensa.

Olli Rundgren, CEO da Psyon Games, que é uma empresa especializada em jogos para melhorar o acesso à informações sobre vacinas, afirma que este é o momento ideal para o lançamento. “Agora, mais do que nunca, atingir as pessoas com informações confiáveis em seus canais de preferência é um ato de segurança e saúde pública. Acreditamos que o poder dos jogos pode contribuir muito na solução deste grande desafio”, explica.

O jogo já está disponível para download em celulares Android e IOS.