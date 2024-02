Javier Milei parte para ataque contra deputados que votaram contra reformas na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, expressou críticas aos deputados que votaram contra pontos individuais do pacote de reformas, afirmando que a Lei de Base "expose os criminosos", conforme publicado no X, a antiga plataforma Twitter. Esse impasse fez com que a chamada Lei Ônibus retornasse ao ponto inicial da tramitação no Congresso.

Segundo publicação no X, Milei destacou que "os bons argentinos sofrem as consequências negativas de seus excessos e da dependência em relação a outros. Eles se assemelham muito às bestas que comemoraram o default em 2001. A Lei de Base expõe os criminosos que destroem o país".

VEJA MAIS

De acordo com informações do jornal Clarín, o conjunto de reformas proposto por Milei será enviado de volta às comissões da Câmara, após um impasse relacionado às privatizações. Esse obstáculo surgiu durante a votação individual dos mais de 380 artigos na terça-feira. Como resultado, o texto principal aprovado na semana anterior perdeu sua validade.

É destacado que Milei iniciou uma viagem internacional, chegando a Israel na terça-feira, com planos de visitar também a Itália e o Vaticano.