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Japão pede alteração no novo mapa-múndi da ONU devido a 'equívoco' sobre a Rússia

A projeção cartográfica Equal Earth busca representar com precisão o tamanho de cada continente

Estadão Conteúdo

O governo do Japão pediu a correção de um mapa-múndi feito com a projeção Equal Earth por considerar que a representação das quatro ilhas disputadas com a Rússia contraria a posição de Tóquio sobre os territórios. As informações são da agência Jiji Press.

Segundo a agência, o mapa disponível em um site apresenta as ilhas com a mesma cor utilizada para representar o território russo. O pedido de alteração foi encaminhado ao operador da página por meio da Embaixada do Japão nos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira, 10, o secretário-chefe do Gabinete japonês, Minoru Kihara.

"Há representações (no mapa) que contradizem a posição do governo japonês", afirmou Kihara durante entrevista coletiva. "Precisamos impedir que se espalhem percepções incorretas sobre os territórios e nomes geográficos do nosso país."

O próprio mapa informa que as quatro ilhas, chamadas pelo Japão de Territórios do Norte, são efetivamente controladas pela Rússia, mas reivindicadas pelos japoneses. O governo de Tóquio sustenta que elas integram o território inerente do Japão, de acordo com a Jiji Press.

A projeção cartográfica Equal Earth busca representar com precisão o tamanho de cada continente. No início deste mês, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que pede a utilização de mapas produzidos com essa projeção.

As relações entre Rússia e Japão são marcadas por uma disputa pelas ilhas Curilas, conhecidas no Japão como Territórios do Norte. O arquipélago foi ocupado pela União Soviética em 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, e permanece sob controle russo desde então, com presença militar na região.

As Curilas têm cerca de 20 mil habitantes russos, que vivem em uma região de condições climáticas adversas. Após a ocupação soviética, moradores japoneses foram transferidos para outras áreas, incluindo o Cazaquistão e o Uzbequistão.

Além da importância estratégica, as ilhas são ricas em recursos naturais, com depósitos de ouro e prata e abundantes recursos pesqueiros.

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