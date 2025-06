Israel e Irã voltam a trocar ataques aéreos no 5º dia de guerra no Oriente Médio

Israel e Irã voltaram a trocar ataques aéreos na noite desta segunda-feira, 16, no começo do quinto dia de confronto no Oriente Médio. Enquanto sirenes de defesa aérea soaram em Teerã, o mesmo ocorreu em Tel-Aviv e no centro de Israel. Não há ainda relatos de vítimas.

Segundo a agência estatal iraniana Fars, várias explosões foram ouvidas na parte leste de Teerã.

Logo no começo da madrugada de terça no horário local (noite de segunda no Brasil), o Exército israelense acionou o protocolo de defesa contra ataques aéreos, que foi levantado pouco depois.

Os ataques ocorrem depois de um dia de ofensiva israelense no qual as Forças Armadas do país parecem agir com cada vez mais confiança: ordenando que os residentes evacuem partes de Teerã; insinuando antecipadamente que estava prestes a atacar o complexo da televisão estatal; e reivindicando "total superioridade aérea", o que lhe permite atingir uma gama cada vez maior de alvos.

Outros ataques incluíram o quartel-general da Força Quds, unidade de elite do Irã, em Teerã, e infraestruturas de mísseis no oeste do país persa. A extensão das baixas ou danos não pôde ser verificada imediatamente de forma independente.

Mais cedo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, chegou a se recusar a descartar a possibilidade de matar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Em Teerã, os residentes ponderaram se deveriam se abrigar ou fugir da cidade, enquanto os postos de gasolina ficavam sem combustível e os serviços de internet e telefone eram interrompidos.

Desde que Israel começou a atacar o Irã na sexta-feira, 13, os ataques israelenses mataram pelo menos 224 pessoas no Irã, de acordo com o Ministério da Saúde iraniano, e feriram mais de 1.400 pessoas. Em Israel, o governo disse que pelo menos 24 pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)