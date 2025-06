Israel diz ter destruído 2 caças iranianos e afirma que ofensiva contra país persa não acabou

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram nesta segunda-feira que atacaram e destruíram dois caças iranianos modelo F-14 no aeroporto de Teerã, conforme publicação na rede social X (antigo Twitter).

Separadamente, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, disse ter comunicado à chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que a ofensiva contra o Irã ainda não acabou e que os israelenses agirão para completá-la.

"Enfatizei que as ações de Israel contra o programa nuclear do Irã e seus mísseis balísticos e drones contribuem diretamente para a segurança da Europa", escreveu no X.