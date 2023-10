Israel ataca aeroportos na Síria em meio a tensões na região, diz mídia estatal da Síria

A mídia estatal síria reportou que, nesta quinta-feira (12), ataques aéreos israelenses atingiram os aeroportos internacionais de Damasco, a capital síria, e de Aleppo, no norte do país, causando danos às pistas e inutilizando as instalações. De acordo com informações fornecidas por um oficial militar não identificado, que foi ouvido pela agência de notícias estatal Sana, não houve relatos de feridos como resultado dos ataques.

Os militares israelenses optaram por manter silêncio e se recusaram a comentar os acontecimentos.

Os ataques aéreos representam as primeiras investidas de Israel contra a Síria desde que o grupo terrorista palestino Hamas lançou uma série de ataques mortais no sul de Israel.

Ataques ocorreram um dia antes da visita programada do ministro das Relações Exteriores do Irã à Síria, onde ele planejava se encontrar com autoridades locais para discutir a situação instável na região.

Especula-se que os alvos das ações israelenses sejam aeroportos e portos marítimos nas áreas da Síria sob controle do governo, numa aparente tentativa de conter o fluxo de armamentos do Irã destinados a grupos militantes apoiados por Teerã, incluindo o Hezbollah, no Líbano.