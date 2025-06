Iranianos buscam refúgio temporário na Turquia enquanto conflito com Israel se intensifica

Observadores na Turquia dizem que a chegada de famílias do Irã no país aumentou desde que Israel lançou ataques na última sexta-feira visando o programa nuclear e oficiais militares de Teerã. No entanto, autoridades turcas descartam relatos nas redes sociais sobre um influxo em larga escala de refugiados.

A Turquia, que compartilha uma fronteira de 569 quilômetros com o Irã, expressou profunda preocupação com as crescentes trocas entre Irã e Israel. Há temores na Turquia de que um conflito prolongado possa ameaçar a própria segurança do país, causar interrupções de energia e levar a fluxos de refugiados.

"Estou aqui por segurança. Eles estão bombardeando. Meus filhos têm filhos pequenos", disse Shirin Talebi, que cruzou a fronteira com a família. "Espero que acabe em um ou dois meses para que possamos voltar ao nosso país", acrescentou.