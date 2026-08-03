Irã nega negociações diretas com EUA após Trump falar em retomada de conversas

O Irã reagiu nesta segunda-feira (3) à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O líder americano afirmou que novas conversas seriam iniciadas para reduzir o conflito no Oriente Médio.

Trump havia anunciado que, por ora, adiaria novos ataques em larga escala contra o país. A intenção era permitir o início das negociações.

Contudo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, desmentiu a informação. Ele afirmou que Teerã não está, no momento, em negociações com os Estados Unidos.

Foco no Estreito de Ormuz

Baghaei esclareceu que as tratativas em andamento ocorrem com Omã. Estas negociações estão focadas apenas em estabelecer uma rota temporária para garantir a navegação segura pelo Estreito de Ormuz.

Trump havia declarado que as conversas teriam como objetivo encerrar o conflito e reativar o tráfego de mercadorias. O Estreito de Ormuz é uma rota marítima crucial.

Antes da guerra, cerca de um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados no mundo passava por esta importante via. A informação é da Associated Press.