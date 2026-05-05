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Irã diz que conflito com os EUA no Estreito de Ormuz 'ainda nem começou'

Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente

Estadão Conteúdo

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta terça-feira, 5, que o conflito com os Estados Unidos em torno do Estreito de Ormuz "ainda nem começou".

"A nova equação do Estreito de Ormuz está se consolidando", escreveu Ghalibaf, que é um dos principais negociadores iranianos, em publicação no X. "Sabemos bem que a continuidade da situação atual é insuportável para os EUA, enquanto nós ainda nem começamos."

Ele também disse que Washington e seus aliados colocaram em risco "a segurança da navegação e do transporte de energia", com a "violação do cessar-fogo" e a "imposição de um bloqueio". "No entanto, seu mal será reduzido."

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, em 7 de abril, que Washington e Teerã haviam concordado com um cessar-fogo de duas semanas. Ao fim desse prazo, o republicano afirmou que estenderia a trégua até que o Irã apresentasse uma proposta para o fim do conflito e as negociações fossem concluídas. O acordo, no entanto, tem sido marcado por acusações mútuas de violações.

Em meio às discussões, Trump também determinou, em 13 de abril, que o Exército dos EUA bloqueasse portos iranianos para pressionar a economia do país e obrigá-lo a fechar um acordo. De acordo com o site Axios, que teve acesso a dados do Pentágono, o bloqueio naval já causou um prejuízo de US$ 4,8 bilhões ao Irã.

Apesar da pressão, não houve avanço concreto. No último sábado, 2, Trump afirmou que analisaria uma nova proposta iraniana, mas disse duvidar que ela leve a um acordo.

Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente. A região tornou-se um dos principais pontos de tensão nas negociações, já que os EUA defendem a reabertura total da via, enquanto o Irã busca ampliar seu controle sobre a navegação e cogita impor restrições ou taxas para embarcações que cruzem a área.

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