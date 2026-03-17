Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto

Estadão Conteúdo
fonte

Chefe de segurança do Irã, Ali Larijani (Foto: ANWAR AMRO / AFP)

O Irã confirmou a morte do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, em comunicado divulgado pela organização. Segundo o Conselho, Larijani foi morto junto com seu filho Morteza Larijani e o chefe de seu gabinete, Alireza Bayat, além de vários guardas.

Israel disse nesta terça-feira, 17, que havia atacado e matado Larijani e o general Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij da Guarda Revolucionária, composta por voluntários.

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto em um ataque aéreo no primeiro dia da guerra.

Ex-presidente do parlamento e conselheiro sênior de políticas, ele havia aconselhado o falecido Khamenei sobre estratégia nas negociações nucleares com o governo Trump. Ele foi sancionado pelo Tesouro dos EUA em janeiro por seu papel na "coordenação" da violenta repressão do Irã aos protestos nacionais.

*Fonte Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/ALI LARIJANI/CONFIRMAÇÃO/MORTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto

17.03.26 18h53

GUERRA

EUA não precisam 'de ninguém' para reabrir Ormuz, diz Trump após países da Otan negarem ajuda

"Falando como presidente dos EUA, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM", afirmou.

17.03.26 16h03

GUERRA

Trump diz que incursão no Irã será de curta duração e espera 'mais algumas semanas'

O republicano ainda voltou a elogiar o desempenho do mercado de ações dos EUA e disse esperar chegar a um acordo sobre o gás natural liquefeito (GNL) americano em breve.

17.03.26 15h42

GUERRA

'Otan está cometendo um erro grave ao não ajudar os EUA', diz Trump

Sobre Cuba, o republicano comentou que o país caribenho está conversando com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e que "faremos algo muito em breve".

17.03.26 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda