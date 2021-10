Internet e smartphones: Confira 5 invenções tecnológicas históricas que mudaram o mundo

No mundo da Internet das Coisas, revolução que conecta itens usados no dia a dia às redes de computadores, possibilitando objetos como fechaduras, lâmpadas e até roupas estejam conectadas a internet, a tecnologia ganha cada vez mais espaço na vida da população mundial. Exemplo disso são invenções históricas que mudam o mundo; confira cinco delas:

Invenção da internet

Foi com a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford que a primeira conexão Arpanet foi estabelecida. Em outubro de 1969, o professor Leonard Kleinrock, o aluno Charley Kline e o programador Bill Duval fizeram o primeiro contato online da história. Desde então, a internet vem evoluindo e mudando a vida de todas as pessoas.

Ferramentas de busca

Google, Bing e Yahoo são umas das principais ferramentas de buscas conhecidas pelos internautas. Elas organizam o conteúdo massivo que existe na rede mundial de computadores, o world wide web (www). O primeiro banco de dados conhecido de indexação foi o Wandex, criado nos Estados Unidos. Ele foi pioneiro na captação de URLs e na geração de base de dados.

Computadores pessoais

O primeiro computador pessoal (pc) foi criado na década de 70 e foi um fracasso de vendas, levando a empresa de criação à falência. Porém, em 76, a Apple, que atualmente é uma das maiores empresas do mundo, fez o Apple I, uma espécie de kit com a placa principal. Mas foi só com o Apple II que os computadores conseguiram se firmar no mundo. O aparelho tinha uma alta capacidade de receber atualizações e upgrades e foi um sucesso de vendas na época.

Smartphones

O primeiro smartphone foi criado em 1992, por Frank Canova. Nomeado de IBM, o celular tinha funcionalidades como calculadora interna, envio de e-mails, calendário e bloco de notas. Apesar disso, a revolução dos aparelhos só aconteceu em 2007, com a chegada do iPhone. Atualmente, os celulares sempre estão ganhando novas versões com uma tecnologia cada vez mais avançada.

Reunião online

A chegada da pandemia fez a população se adaptar a inúmeras novas realidades, incluindo o home office. Com isso, foi necessário atualizar os sistemas com métodos fáceis e práticos para as grandes empresas continuarem conectadas aos seus servidores. As reuniões passaram a ser realizadas por plataformas como o Google Meet, Zoom e outros.