Internautas apontam teoria de que Donald Trump tem dublê da esposa para o acompanhar; entenda

Por conta de uma foto que mostra Melania Trump, a esposa de Donald Trump, um pouco diferente, uma teoria da conspiração de que o presidente estadunidense estaria usando uma dublê de corpo para substituir sua esposa voltou à tona. Por conta disso, a hashtag #FakeMelania virou trending topic. Várias pessoas examinaram de perto uma foto do casal embarcando no Marine One, no início da semana passada.

Na imagem, Melania aparece sorrindo enquanto usa óculos escuros, mas alguns internautas apontaram que seu sorriso estava muito diferente do normal e a estrutura dos dentes não seria a mesma das fotos anteriores. Os defensores da teoria afirmam que Trump teve de recorrer à contratação de uma atriz para interpretar sua esposa porque ela não quer acompanhá-lo em viagens de campanha.

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020

Not even anywhere close to being convincing Melania doubles 🤥 #FakeMelania pic.twitter.com/nky3shCckx — Daniel Noriega (@danoriegaa) October 25, 2020

A primeira vez que os rumores se tornaram virais foi em 2017, quando as pessoas já apontaram para fotos que aparentemente mostravam Melania parecendo ter uma altura diferente, em comparação com imagens antigas. Nas fotos Melania e a suposta dublê tinham cabelos e estruturas ósseas diferentes.

Which Melania body double was most convincing? #FakeMelania pic.twitter.com/oOCCRKsbdQ — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) October 25, 2020

Has their been another sitting President in the Televisual age that’s been quite so brazen as to use a body double of the First Lady on the campaign trail? I think not. Up their with my favourite conspiracy theories. The evidence is well... compelling.

#FakeMelania pic.twitter.com/BEI0kJyV1m — Jolyon Rubinstein (@JolyonRubs) October 25, 2020

O próprio Trump já desmentiu a teoria da conspiração no passado, chamando-a de "notícias falsas".