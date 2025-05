Dois membros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foram mortos no sábado (24) num bombardeio em Khan Yunis. Depois de romper a trégua de dois meses, Israel intensificou os ataques com o objetivo de eliminar o Hamas, libertar os últimos reféns e assumir o controle do território. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

