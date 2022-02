Influencer sai com preenchimento labial pela metade após ter dinheiro bloqueado pela Polícia

Investigada pela Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) por lavagem de dinheiro, uma influenciadora paquistanesa teve que deixar a clínica onde fazia preenchimento labial, no Reino Unido, com apenas metade da boca inchada, ao saber que não teria como pagar pelo procedimento porque teve a conta bancária congelada. As informações foram publicadas pelo Portal Metrópoles.

O caso foi relatado pela própria influenciadora, pelo Tik Tik. “Estou no Reino Unido agora. Hoje fui ao médico fazer meu preenchimento labial. O médico tinha acabado de colocar um preenchimento em um lado do meu lábio quando recebi uma ligação e fiquei sabendo que a Agência Federal de Investigação do Paquistão congelou minhas contas bancárias”, comentou Hareem Shah aos 6,5 milhões de seguidores.

Ela começou a ser investigada no dia 12 de janeiro, depois de postar um vídeo onde se mostrava com duas grandes pilhas de dinheiro, de acordo com o jornal Metro.

A criadora de conteúdo explicou que havia sacado uma “quantidade pesada” de libras britânicas para gastar no Reino Unido e optou por usar dinheiro vivo porque o governo paquistanês não havia “aumentado o valor da moeda paquistanesa da maneira que havia prometido”. Ainda segundo a mídia local, Shah também apresentou uma petição contra a FIA na segunda-feira (31/1), pedindo que qualquer audiência de lavagem de dinheiro seja adiada para 8 de março.