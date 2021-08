Influencer fica com rosto desfigurado após pintar o cabelo

A estrela do TikTok, Seraya Ellison, de 19 anos, compartilhou com os seguidores da rede social um vídeo em que aparece tentando pintar o cabelo sozinha em casa. No entanto, o resultado não foi o esperado e a jovem acabou com o rosto deformado por conta de uma reação alérgica à tintura. As informações são do portal Metrópoles.

No vídeo ela aparece ao lado do namorado, enquanto esperam o resultado após aplicação do produto. Na sequência, ela surge com o rosto inchado do lado direito e logo depois aparece em uma sala de emergência hospitalar. Seraya teve dermatite de contato, que é causada por uma reação alérgica a uma das substâncias comuns em tons escuros de tinturas de cabelo.

Alguns dos sintomas são inchaço e erupções cutâneas vermelhas, escamosas ou com coceira. No caso da influencer, também veio acompanhada de dores no couro cabeludo, queimaduras químicas e dormência no rosto. Depois da experiência desastrosa, ela fez um alerta: “Sempre faça um teste de mecha antes de tingir os fios”.