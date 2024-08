Índice britânico aponta Indonésia como país mais generoso do mundo, seguido por Quênia e Singapura

Em todo o mundo, um recorde de 4,3 bilhões de pessoas ajudaram alguém que não conheciam, ofereceram tempo ou doaram dinheiro para uma boa causa no mês anterior, de acordo com o World Giving Index 2024 da Charities Aid Foundation.

O país mais generoso do mundo é a Indonésia pelo sétimo ano consecutivo, onde 90% dos indonésios doaram dinheiro para caridade e 65% voluntariaram seu tempo. O Quênia é o segundo país mais generoso, subindo do terceiro no ano passado. Cingapura subiu 19 posições para o terceiro lugar, aumentando sua pontuação geral no índice de 49% para 61% ano a ano. Os resultados positivos para Singapura seguem as recentes iniciativas do Governo para reforçar a filantropia e o voluntariado.

O CAF World Giving Index é uma das maiores pesquisas sobre doações já produzidas, entrevistando milhões de pessoas em todo o mundo desde 2009. O Índice deste ano inclui dados de 142 países com pessoas que fizeram três perguntas: ajudaram um estranho, deram dinheiro ou se voluntariaram para uma boa causa durante o mês passado.

"A generosidade das pessoas em todo o mundo fica evidente no mais recente CAF World Giving Index, com a pontuação do índice global em seu nível mais alto, apenas igualado ao registrado durante a pandemia. A pesquisa demonstra como pessoas de todos os continentes e culturas continuam dispostas a ajudar os necessitados, durante um ano de contínuos desafios econômicos e humanitários", declara Neil Heslop OBE, diretor executivo da Charities Aid Foundation.

"Os governos podem aprender uns com os outros para aumentar a doação e o envolvimento da comunidade. Por sua vez, isso ajudará a construir organizações resilientes da sociedade civil e contribuirá para uma sociedade vibrante e generosa em todos os países", completa.

A Charities Aid Foundation, que comemora seu centenário este ano, conecta doadores a causas de caridade em todo o mundo e distribui mais de £ 1 bilhão para instituições de caridade todos os anos.