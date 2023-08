Incêndios se espalham pela Espanha, Grécia e Itália

Os pacientes de um hospital foram retirados para uma balsa na cidade portuária grega de Alexandrópolis, na manhã desta terça-feira, 22, para se salvarem de um incêndio descontrolado que segue pelo quarto dia, conforme uma nova onda de calor atingiu o Sul da Europa.

As autoridades pediram aos moradores que evitem o calor, à medida que França, Itália, Espanha e outros lugares sofrem com condições quentes, secas e com ventos que os cientistas associaram às mudanças climáticas. Os pacientes foram trasnferidos através de uma balsa, totalizando 65 pessoas incluindo até mesmo bebês recém-nascidos.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros Vassilis Varthakogiannis, em declaração para a ERT TV, "as condições climáticas são extremas e permanecerão extremas nos próximos dias", declarou.

Na Espanha, onde a maior parte do país corre risco muito alto ou extremo de incêndios florestais como consequência da quarta onda de calor do verão, as autoridades lutavam para conter um enorme incêndio florestal que devasta florestas na ilha de Tenerife há uma semana. O incêndio queimou 15 mil hectares em 12 municípios, forçando a retirada de milhares de pessoas.

Na Itália, cerca de 700 pessoas foram retiradas depois que um incêndio começou na segunda-feira na ilha toscana de Elba, na floresta entre Rio Marina, disse o bombeiro Alessandro Vitaliano à Reuters. Não há relato de vítimas.

