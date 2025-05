Incêndio na Espanha forma nuvem tóxica e mantém moradores de cinco cidades trancados em casa

Um incêndio em uma fábrica química no nordeste da Espanha obrigou os serviços de emergência a emitir alertas de saúde para 150 mil pessoas e ordenar que moradores de cinco cidades permanecessem confinados em casa, informaram as autoridades do país neste sábado, 10.

O incêndio começou na madrugada de sábado em um armazém da fábrica, perto da cidade de Vilanova i la Geltrú, na Catalunha.

O armazém guardava 70 toneladas de cloro para limpeza de piscinas, disseram os bombeiros. A ordem de permanência em casa foi mantida por sete horas para os municípios mais próximos na região entre Barcelona e Tarragona, na costa do Mediterrâneo.

Os moradores receberam o aviso para ficarem confinados em suas casas por mensagem em seus telefones celulares ainda na madrugada do sábado. Segundo relatos ao jornal El País, alguns deles viram uma nuvem amarela no céu.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o confinamento foi encerrado às 12h15 (hora local), depois que a conselheira de Interior, Nuria Parlon, informar que a densidade da nuvem de ácido clorídrico havia diminuído e que o vento a empurrava para uma área pouco povoada. Segundo Parlon, duas pessoas foram atendidas pelo serviço de emergências médicas, mas o número de chamadas para o número de socorro ultrapassou 900.

Os bombeiros informaram que o incêndio foi controlado.