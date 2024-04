Incêndio destrói torre do século XVII da Bolsa de Valores da Dinamarca; vídeo

Um dos prédios mais antigos de Copenhague, construído no século XVII e sede da Antiga Bolsa de Valores da Dinamarca, pegou fogo na manhã desta terça-feira (16). Segundo o porta-voz dos bombeiros Jakob Vedsted Andersen, o incêndio começou no telhado de cobre do Old Stock Exchange, ou Boersen, e se espalhou por grande parte do edifício e do telhado, que desabaram. O interior do edifício ficou destruído e as chamas causaram o colapso da icônica torre da Antiga Bolsa de Valores.

Apesar dos riscos, várias pessoas entraram no prédio para tentar resgatar obras de arte e outros objetos de valores. “Comovente”, declarou o Ministro da Cultura dinamarquês, Jakob Engel-Schmidt, ao destacar os esforços da população “para salvar tesouros artísticos e imagens icônicas do edifício em chamas”.

Atração turística popular, o edifício consumido pelas chamas fica situado próximo ao Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, e já foi fotografado milhões de vezes. Ele possui uma torre no formato das caudas de quatro dragões entrelaçados, que atinge uma altura de 56 metros.

Ambulâncias foram ao local, mas não houve relatos de vítimas. As causas do incêndio serão investigadas.