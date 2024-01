Imigrantes sequestrados por homens armados no México foram resgatados

Autoridades do México anunciaram nesta quarta-feira (3) o resgate dos 32 migrantes sequestrados no sábado (30) por homens armados no norte do país, perto da fronteira com os Estados Unidos. Segundo o governo do estado de Tamaulipas, onde ocorreu o sequestro, todos estão "sãos e salvos" e foram encaminhados à Promotoria local para informarem detalhes do incidente.

VEJA MAIS

Inicialmente, foi divulgado que homens armados levaram 31 imigrantes de distintas nacionalidades que estava em um ônibus próximo à fronteira dos Estados Unidos. Porém, após o resgate, o número foi revisado para 32, sendo 26 venezuelanos e seis hondurenhos. No grupo, estão nove crianças menores de 16 anos, a mais nova delas com um ano, segundo o governo local. O bebê viajava nos braços de sua mãe e não foi contabilizado porque não tinha passagem, informou Jorge Cuéllar, porta-voz de segurança de Tamaulipas.

O porta-voz do governo federal, Jesús Ramírez, publicou na rede social X quatro fotografias, nas quais aparecem os supostos migrantes dentro de um ônibus. Na publicação, ele afirma que o grupo já está com as autoridades para exames médicos.