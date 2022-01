IHU: Nova variante do coronavírus é encontrada na França

Uma nova variante do coronavírus foi encontrada na França, nesta terça-feira (4). Pesquisadores pontuaram que a nova cepa deve ser observada e estudada. As informações são do Diário do Nordeste.

"Devemos observá-la, como fazemos com outras variantes, mas não há razão para nos preocuparmos particularmente com essa", comentou Richard Neher, especialista em variantes de vírus da Universidade de Basel, na Suíça.

A França já registrou 12 casos dessa variante, conhecida como IHU. Ela possui mutações na proteína spike, via de ligação do vírus às células e também alvo de vacinas. A cepa também possui 46 mutações e 37 alterações cromossômicas.

A variante faz parte de uma família de variantes que está no radar da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde novembro de 2021.