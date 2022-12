Idoso com mais de 100 filhos diz que não quer pai novamente: 'Renda diminuiu'

Um idoso de 67 anos ganhou repercussão na internet por ter mais de 100 filhos. O agricultor é casado com 12 mulheres e vive em Uganda, onde a poligamia é permitida por lei. Devido ao número de filhos, Musa Hasahya afirma que não pretende ser pai novamente por conta do aumento do custo de vida. Com informações do Extra.

Em entrevista ao The Sun, Musa diz que as esposas começaram a tomar anticoncepcional. Ele explicou que o objetivo é garantir alimento para todos. Atualmente, ele contabiliza 102 filhos e 568 netos. "Minha renda tornou-se cada vez menor ao longo dos anos devido ao aumento do custo de vida e minha família tornou-se cada vez maior", disse ele ao The Sun.

"Casei-me com uma mulher atrás da outra. Como pode um homem ficar satisfeito com uma mulher?", diz o pai de 102, Musa Hasahya.

Embora o agricultor tenha várias mulheres, ele conta que não permite que elas tenham relações com outros homens. A mulher mais nova dele, mãe de 11 filhos, confirmou que não pretende mais engravidar.

"Eu vi a situação financeira ruim e agora estou tomando a pílula anticoncepcional", disse Zulaika, 21 anos mais nova do que o filho mais velho de Musa.

As idades dos filhos dele variam de 6 a 51 anos. Eles vivem todos juntos na fazenda da família.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)