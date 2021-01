Idosa volta para casa dez dias após ser 'enterrada', vítima de covid-19

Depois de ter sido considerada morta vítima de covid-19 e enterrada, uma idosa de 85 anos apareceu viva e voltou para casa, em Xove, na Galícia, Espanha. A mulher, identificada apenas como Rogelia, foi infectada pelo coronavírus há poucas semanas. Seu estado de saúde se agravou e ela acabou transferida para um centro de recuperação dedicado à terceira idade.

Os parentes da idosa receberam a notícia de sua morte no dia 13 de janeiro e no outro dia enterraram o corpo. De acordo com a imprensa local, "o caixão já chegou lacrado".

No entanto, dez dias depois, Rogelia apareceu em casa, curada. Os papéis da paciente "continham o nome de outro usuário que também havia sido transferido" para a mesma clínica, explicou o jornal galego La Voz de Galicia.