Icon of The Seas, navio 5 vezes maior que Titanic, já tem data para primeira viagem

O Icon of the Seas chegou nesta quarta-feira (10) em Miami, nos Estados Unidos, de onde deve partir para sua primeira viagem. O navio é cinco vezes maior que o Titanic, pertence à empresa Royal Caribbean International e terá diversas atrações e atividades de lazer a partir do final deste mês. O percurso será rumo ao Caribe, em viagem que custou de R$ 10 mil a R$ 360 mil por passageiro.

Todas as passagens já foram vendidas. O cruzeiro de estreia está marcado para 27 de janeiro e os preços variaram de acordo com o nível da cabine e a posição dela no navio. A embarcação foi construída no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais da Europa, na cidade de Turku, na Finlândia. Em dezembro, o Icon of the Seas partiu com destino à cidade de Ponce, na ilha de Porto Rico, onde passou por controles regulatórios e últimos ajustes.

Agora, a embarcação vai aguardar em território americano para iniciar a viagem. O roteiro prevê a saída de Miami em direção ao Caribe em um cruzeiro de 7 dias. A Royal Caribbean International diz que, apesar do tamanho, o Icon of The Seas Roy vai emitir menos gases poluentes.

Confira as atrações do navio

Uma piscina para cada dia da semana

O Icon of the Seas tem sete piscinas com diferentes formatos. Há opções com hidromassagem exclusivas para adultos, além de um bar aquático e uma piscina que fica na borda da embarcação, oferecendo visão privilegiada para o mar.

Os passageiros ainda podem aproveitar o parque aquático: são 6 toboáguas, sendo que um deles chega a 14 metros de altura.

Festas

Ao todo, o cruzeiro tem 40 opções de bares e restaurantes temáticos. Balada, barzinho com jazz e karaokê são algumas delas, e o cardápio inclui comida mediterrânea e pratos mexicanos, entre outros.

Hospedagem

Para relaxar, os passageiros poderão escolher entre 28 tipos de cabines que podem receber casais, grupos de viajantes e aventureiros solo.

Maior que o Titanic

Os navios de cruzeiro são classificados de acordo com o peso. O Icon of the Seas tem 250.800 toneladas. Para efeito de comparação, o Titanic, que naufragou em 1912 após bater em um iceberg, pesava 46.329 toneladas.