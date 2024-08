Hotel em Ibiza oferece hospedagem de graça com condição especial; veja qual é

Já pensou se hospedar em uma suíte gratuita em Ibiza, na Espanha? É o que está oferecendo o Paradiso Ibiza Art Hotel. No entanto, há um detalhe importante: as paredes do quarto são de vidro. Ou seja, todos do lado de fora do podem espiar o que acontece dentro do dormitório, feito na recepção do hotel no disputado paraíso mediterrâneo de Ibiza.

Hotel em Ibiza oferece suíte grátis para clientes, mas todo mundo vê o que acontece dentro (Foto: Reprodução / TikTok: @aprettycoolhoteltour)

Os influenciadores Margaret e Corey Bienert, administradores de uma página de turismo no TikTok, aceitaram a oferta de se hospedar no quarto sem privacidade. "Achei uma ideia tão engraçada. Então é claro que eu queria experimentar", disse Margaret em vídeo postado nesta semana.

Outro detalhe é que as luzes nunca se apagam, mesmo quando está de noite. Ou seja, os hóspedes ficam, como observou a influencer, "em exibição a noite toda". "A questão é que eu simplesmente não fiz nenhuma pesquisa para perceber que este é um hotel de arte. Então, quem vai dormir naquele quarto durante a noite é apenas parte da arte", disse Margaret.

O vídeo divulgado no perfil dos influenciadores sobre a hospedagem diferenciada mostram funcionários do local limpando o chão, clientes fazendo check-in na recepção e transeuntes boquiabertos e até tirando fotos do casal deitado na cama macia da suíte "exibicionista".

Quando um internauta perguntou se havia alguma restrição sobre o que não podiam fazer na suíte – insinuando atividades sexuais –, Margaret respondeu que não receberam nenhuma proibição.

