Homens carecas são decapitados por crença que diz haver ouro dentro da cabeça deles

As autoridades de Moçambique estão preocupadas com uma série de decapitações que estão acontecendo no país sul-africano. Segundo os policiais, os criminosos matam homens carecas por acreditar que eles tenham ouro dentro da cabeça. As informações são do Extra.

No último incidente relatado, os criminosos planejam vender a cabeça da vítima para um cliente de Mali. No entanto, o comprador em potencial desapareceu antes que a entrega fosse concluída. Após a fuga do comprador, os assassinos abandonaram a cabeça na cidade central de Muandiwa. A polícia local investiga o crime.

As autoridades acreditam que a crença para os atos macabros teria sido criada por feiticeiros locais para conseguir que os clientes trouxessem cabeças humanas para serem usadas com outras finalidades.

"O motivo deles vem da superstição e da cultura. A comunidade local acha que os carecas são ricos", declarou Afonso Dias, comandante de polícia da província central da Zambézia (Moçambique).

No distrito central de Milange, a polícia havia alertado que tais crimes hediondos estavam aumentando depois que pelo menos cinco homens foram cruelmente assassinados.