Homens armados atacam supermercado na Nigéria e deixam 21 mortos

Na Nigéria, homens armados invadiram um supermercado e promoveram um ataque que resultou na morte de pelo menos 21 pessoas no estado de Níger, conforme relatado por residentes locais e um líder tradicional nesta sexta-feira (22). Este é o mais recente episódio de violência perpetrada por gangues armadas.

O ataque ocorreu logo após o sequestro em massa de crianças em idade escolar neste mês, além de vários outros sequestros em Kaduna, região central-norte do país. Alhaji Isah Bawale, líder tradicional da comunidade rural de Madaka, informou que os homens armados invadiram o mercado na quinta-feira (21) e começaram a disparar indiscriminadamente, resultando em múltiplas vítimas.

"Eles não mostraram misericórdia, matando e sequestrando pessoas", afirmou Bawale, acrescentando que autoridades estão reunindo informações sobre os mortos e desaparecidos. Três outros residentes confirmaram que pelo menos 21 pessoas perderam suas vidas.

"Os homens armados não pararam por aí; eles incendiaram lojas, veículos e a clínica localizada na área do mercado", relatou Abdulganiyu Aliyu, uma testemunha ocular do incidente. Outro morador, o comerciante Hussaini Hasan, corroborou que 21 pessoas foram mortas e várias mulheres e crianças foram sequestradas.

Os sequestros realizados por gangues criminosas, sem afiliação ideológica específica, e a exigência de resgates têm sido uma ocorrência quase diária, especialmente no norte da Nigéria. Esses incidentes têm devastado famílias e comunidades, que muitas vezes precisam esgotar suas economias para pagar resgates, sendo forçadas a vender terras, gado e colheitas para garantir sua segurança e a libertação de seus entes queridos.

Os criminosos frequentemente levam suas vítimas para o interior das florestas próximas, mantendo-as reféns por meses até receberem os pagamentos exigidos. Esse tipo de crime é comum no país mais populoso da África, desafiando as autoridades, que muitas vezes, demonstram incapacidade em contê-lo.

As escolas, em particular nas áreas rurais do noroeste da Nigéria, têm sido frequentemente alvos desses ataques. O sequestro mais notório ocorreu em 2014, quando o grupo fundamentalista islâmico Boko Haram capturou mais de 200 estudantes em Chibok, estado de Borno. Desde então, essa tática tem sido adotada por diferentes grupos criminosos, não apenas os fundamentalistas.

De acordo com o levantamento do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED), um monitor global de conflitos, mais de 3.600 pessoas foram sequestradas na Nigéria em 2023, representando o número mais alto em cinco anos. Cerca de 9.000 nigerianos foram mortos em conflitos no ano passado, embora analistas alertem que esses números provavelmente estejam subnotificados.