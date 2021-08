Homem tatua comprovante digital da vacinação no braço

Um jovem italiano, de 22 anos, encontrou uma maneira prática e bastante inusitada de comprovar que está vacinado. Andrea Colonnetta tatuou no braço esquerdo um QR Code que, quando lido por um sensor, exibe o seu status de imunização. As informações são do portal Metrópoles.

Atividades que antes da pandemia eram bastante comuns, como ir ao cinema ou ao estádio de futebol, agora exigem, em diversos países, o cartão de comprovação da imunização contra a Covid-19 para serem realizadas. Na Itália, por exemplo, desde o dia 6 de agosto é exigido um certificado digital para a entrada em museus e estabelecimentos fechados ou para comer dentro de restaurantes.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Calabria, Andrea conta que já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e que a ideia da tatuagem surgiu após conversar com o seu tatuador, Gabriele Pellerone.

“É sem dúvida uma coisa original, gosto de me destacar. A tatuagem está me tornando famoso no Instagram e no TikTok. Muitos dos meus amigos gostaram, mas também houve quem me insultasse. No entanto, não esperava que ela se tornasse viral nas redes sociais, é besteira”, relata Colonnetta.

E apesar de a sua ideia ter feito bastante sucesso nas redes sociais, o jovem confessa que seus pais ficaram um pouco preocupados. “Em casa eles ficaram um pouco atordoados, embora eu já tenha outras tatuagens. O engraçado foi que meu pai descobriu na internet. Depois, ele me pediu pra ser menos impulsivo e a refletir melhor sobre as coisas”, conta.

Testado e aprovado

Na manhã do último sábado (21), Colonnetta e Gabriele testaram o código em uma unidade de fast-food e publicaram o resultado pelo instagram. “O Green Pass tatuado e digitalizado no McDonald’s”, disse o tatuador.

Pelos comentários, diversas pessoas parabenizaram o profissional por seus traços tão certeiros. “O fato de passar [no leitor digital] significa que a tatuagem se transformou em uma obra de arte. Um pontinho fora do lugar seria suficiente para que ele não fosse escaneado. Portanto, mais do que o significado, a gente deve focar nossa atenção na perfeição do trabalho realizado”, comentou um seguidor de Gabriele.