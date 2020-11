Homem sente dor no testículo e descobre que estava com covid

A dor testicular pode ser um sinal raro de covid, afirmaram os médicos depois que um paciente de 49 anos deu positivo sem outros sintomas. O homem não identificado, da Turquia, procurou orientação médica por causa de inchaço e dores no lado esquerdo da virilha e testículos.

O paciente não tinha nenhum sintoma do coronavírus, como tosse persistente ou febre alta. No entanto, os médicos decidiram fazer um teste para detectar a doença porque ele teve contato com alguém que posteriormente testou positivo.

Os resultados mostraram que ele tinha coronavírus, portanto os médicos suspeitaram que a dor testicular era seu primeiro sintoma. Exames mostraram que ele não tinha nenhum outro problema de saúde que pudesse ter causado, como uma DST.

Médicos que relataram o "caso incomum" em um jornal médico alertaram sobre como o coronavírus pode se espalhar pelas pessoas de maneiras diferentes.

Não está claro quantos homens sofrem de dor testicular como sintoma de covid-19. Mas um pequeno estudo na China sugeriu que um em cada cinco pacientes tinham esse sintima.

Os cientistas levantaram preocupações de que o vírus pudesse entrar nos testículos, onde o esperma é produzido, e causar "danos a longo prazo". Mas, até agora, há poucas evidências de que isso aconteça, e nenhuma que sugira que o vírus possa se espalhar pelo sêmen - o fluido que transporta os espermatozoides.