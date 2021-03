Homem remove orelhas e nariz para se parecer com alienígena

O frânces Anthony Loffredo se tornou sensação na internet com o seu projeto Black Alien, no qual ele busca modificar seu rosto e corpo para que se assemelhe com um alienígena.

No seu Instagram, que conta com mais de 330 mil seguidores, Anthony mostra as mudanças para seu projeto e surpreende os seguidores, exibindo a porcentagem do processo. Atualmente, ele já está em 28% do seu objetivo final.

(Divulgação)

Nos últimos anos, Anthony já se submeteu a cirurgias que incluem a retirada das orelhas e nariz, implantes subcutâneos para criar saliências na cabeça e rosto, corte na língua para deixá-la bifurcada, além de tatuagens - inclusive nos globos oculares - por todo o corpo.

"É como um sonho. Eu vivo este sonho. Agora posso andar de cabeça erguida, graças a você (Oscar Marquez). Estou orgulhoso do que fizemos juntos", disse ele recentemente, agradecendo ao profissional espanhol que tem lhe ajudado na transformação.

Confira: