VÍDEO: Homem morto em explosão de Cybertruck era soldado do Exército dos EUA

A explosão de um Cybertruck, carro da Tesla, deixou um homem morto nos Estados Unidos (EUA). O incidente aconteceu em Los Angeles, em frente ao Trump Hotel. Segundo a polícia, o homem era soldado da ativa do Exército dos EUA e membro das Forças Especiais.

À agência de notícias Associated Press, as autoridades locais relevaram que a vítima era Matthew Livelsberger. Até o momento, não havia autorização para discutir a investigação em andamento. Matthew, de acordo com a polícia de Los Angeles, passou um tempo na base militar anteriormente chamada de Fort Bragg, em Carolina do Norte.

Ainda não se sabe o motivo da explosão. Elon Musk, dono da Tesla Motors, disse que a explosão foi um ataque terrorista. “Os malvados param o veículo errado para um ataque terrorista. Na verdade, o Cybertruck conteve a explosão e a direcionou para cima. Nem mesmo o vidro das portas do lobby foram quebradas”, escreveu no X (antigo Twitter).

Veja o momento da explosão do Cybertruck