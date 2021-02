Homem mata vizinha, arranca e cozinha o coração para comer com batatas

Acusado de triplo homicídio, um norte-americano confessou nesta semana o crime bárbaro contra uma mulher e dois parentes. Ela era vizinha de Lawrence Paul Anderson e foi morta, teve o coração extirpado para servir de refeição na casa dos tios, que também foram alvos da fúria do homicida. O caso aconteceu em casa, em Chickasha (Minnesota, EUA).

"Ele cozinhou o coração com batatas para alimentar a família e libertar os demônios", informou a polícia local, segundo o site "Oklahoman". A vítima, Andrea Lynn Blankenship, tinha 41 anos.

Lawrence Paul Anderson não matou apenas a vizinha. As autoridades dizem que ele levou o coração para a casa dos tios, cozinhou-o com batatas e tentou servi-lo. Mas acabou tio, Leon Pye, 67, ferindo a tia, e matando Kaeos Yates, a neta do casal, de apenas 4 anos.

Anderson chorou no tribunal durante uma audiência inicial no tribunal na terça-feira, 24, relatou The Oklahoman. "Eu não quero fiança, meritíssimo. Não quero fiança ”, disse ele.

O advogado de Anderson, Al Hoch, indicou que buscará uma avaliação mental para determinar se Anderson é competente para ser julgado por ser bipolar.

Anderson foi condenado em 2017 a 20 anos de prisão por violações de liberdade condicional em um caso de drogas, relatou o jornal. O governador republicano Kevin Stitt alterou a sentença no ano passado para nove anos de prisão, e Anderson foi libertado após cumprir pouco mais de três anos.

O promotor distrital do condado de Grady, Jason Hicks, criticou a reforma da justiça criminal que levou à comutação de centenas de presidiários de Oklahoma.

Lawrence pode ser condenado à morte.