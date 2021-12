Homem mata a filha de 16 anos depois de confundi-la com um ladrão invasor

Uma jovem de 16 anos foi morta pelo próprio pai na quarta-feira (29), após o homem confundi-la com um ladrão que tentava invadir a casa da família, em Ohio, nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

No final da madrugada, por volta das 4h03, uma mulher ligou para o serviço de emergência para relatar que a jovem Jane havia sido baleada e estava gravemente ferida na garagem da casa da família. O disparo foi feito pelo pai da garota, que estava inconsolável e perguntava à jovem como se sentia.

O jornal local Columbus Dispatch relatou que, antes da chegada do socorro, os pais imploraram para que a adolescente se levantasse. O periódico teve acesso à gravação da chamada.

De acordo com o boletim policial, Jane chegou a ser levada ao hospital, mas morreu uma hora depois.

"Em qualquer caso, se for apertar o gatilho, é muito importante saber quem é o alvo", destacou um policial à emissora local ABC6 Columbus, capital do estado de Ohio.

A escola onde a adolescente estudava escreveu uma carta dirigida aos pais, que foi citada pela imprensa local: "Esta trágica perda nos entristece e faremos tudo o possível para apoiar os estudantes do ensino médio e suas famílias".