Homem famoso por vestido viral em 2015, assumiu ter estrangulado a esposa; saiba mais

Keir Johnston, de 38 anos, dono viral da cor de vestido "Branco e dourado" ou "azul e preto", compareceu ao Tribunal Superior de Glasgow, na última quinta-feira (09/05), se declarando culpado pelo estrangulamento de sua esposa, Grace Johnston. Keir, que mora na Ilha de Colonsay, na costa oeste da Escócia, foi detido sob custódia e deverá ser sentenciado no dia 6 de junho.

A mulher, traumatizada com o ocorrido, diz está “temendo por sua vida”. A relação entre eles ia mal nos últimos anos e de acordo com depoimento no tribunal, Grace contou viver a temer o cônjuge. “Não há presença policial permanente na ilha e ela (Grace) estava se sentindo encurralada" , disse Chris Macintosh, procurador da Coroa na localidade.

O tribunal entendeu o processo como uma briga sobre uma entrevista de emprego. "Keir disse que iria deixá-la. Ela saiu da propriedade para impedi-lo de ir embora. Ele a dominou a jogou no chão. Ele colocou os dois joelhos nos braços dela, e ela não conseguiu se mover. Então, ele começou a estrangulá-la com as duas mãos. Ela acreditava que Keir pretendia matá-la” , acrescentou Macintosh.

Além das questões físicas aparentes do crime, o homem colocou sua esposa em situação de vulnerabilidade “Você a estrangulou repetidamente, feriu-a e colocou a vida dela em perigo no que devem ter sido circunstâncias absolutamente terríveis para ela” , disse a juíza do caso.

A vítima, violentada por Keir Johnston, de 38 anos, conseguiu se soltar e pedir auxílio no lado de fora da casa.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de oliberal.com Felipe Saraiva)