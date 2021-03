Homem entubado com Covid-19 tem ereção de 3 horas por causa de coágulo

Um paciente de 69 anos teve uma ereção de três horas enquanto estava entubado e inconsciente por conta da Covid-19. O motivo? Um coágulo sanguíneo que se formou na região peniana após ele vivenciar processos médicos.

O americano, que era obeso, foi internado com dificuldade grave para respirar e inflamação nos pulmões, e precisou entrar em coma induzido. Para melhorar a ventilação nos pulmões, ele foi colocado de bruços e, quando o viraram de volta de barriga para cima, os profissionais de saúde constataram a ereção, causada por um coágulo no pênis. Mesmo aplicando gelo na região íntima do paciente, a equipe de enfermeiros não teve sucesso e tiveram que retirar o sangue do local usando uma agulha.

De acordo com o artigo publicado na revista científica The American Journal of American Medicine, a formação de coágulos e trombos no sangue é um quadro bastante comum em quadros graves de Covid-19 e, provavelmente, e cientistas acreditam que ela está ligada à resposta exagerada do sistema imunológico.

Dias depois da situação, o paciente morreu com falência nos pulmões.