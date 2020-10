Homem é preso suspeito de colocar lâminas em massa de pizza

Um ex-funcionário de uma pizzaria é suspeito de ter colocado lâminas nas massas de pizza da marca estadunidense Portland Pie. Nicholas Mitchell trabalhava na It'll Be Pizza, uma das responsáveis pela produção dos alimentos para a marca. O supermercado Saco Hannaford, no estado de Maine, encontrou as lâminas em um lote inteiro.

A polícia foi notificada após um cliente encontrar os objetos no meio da massa de pizza comprada no supermercado.

O suspeito foi preso em New Hampshire, após as investigações. Imagens de vigilância ajudaram a identificar o homem adulterando as pizzas. A polícia investiga a motivação.

Em comunicado, o supermercado declarou que “depois do que se acredita haver mais incidentes de adulteração maliciosa envolvendo objetos de metal, Hannaford removeu todos os produtos Portland Pie de todas as prateleiras das lojas e interrompeu o reabastecimento dos produtos indefinidamente”.