Homem com condição rara no rosto tem atendimento negado por cafeteria por causa da sua aparência

Um escritor e palestrante motivacional de 35 anos tem uma condição genética rara que causa desfiguração facial. Por conta da neurofibromatose tipo 1, alguns tumores não cancerígenos (não malignos) crescem ao longo dos nervos do seu rosto. Recentemente, ele compartilhou nas redes sociais que uma cafeteria teria negado atendimento a ele por causa da sua aparência.

Amit Ghose tem origem indiana e, atualmente, reside em Birmingham, no centro-oeste da Inglaterra. Segundo Ghose, ele esteve numa cafeteria em Londres, mas os funcionários do local se recusaram a atendê-lo por conta do seu rosto. "Angustiante", descreveu o escritor numa reportagem na NDTV. Além disso, ele afirmou: "Todo mundo estava me olhando". Essa situação o fez sentir como um fantasma.

Ele compartilhou o que aconteceu a BBC: "A pessoa que estava atendendo olhou para mim e disse: 'Nós não estamos mais atendendo'. Ela se virou e foi embora. Mas, claramente, eles ainda estavam funcionando".

Amit compartilha suas experiências e provações no livro "Born Different". Por conta disso, ele faz palestras em escolas para crianças e adolescentes se sentirem acolhidos na diferença. "Algumas pessoas vieram até mim em um parque e me perguntaram o que tinha acontecido com meu rosto, e pensei que estivessem apenas curiosas. Mas, na verdade, elas começaram a rir, a dar risadinhas, dizendo: 'Meu Deus, se eu tivesse um rosto como o seu, nem sairia de casa'".

Amit Ghose tem condição rara no rosto (Reprodução / Instagram @amitghosenf1)

Quando ele tinha 11 anos, teve que passar por uma cirurgia para remover o olho esquerdo. Atualmente, ele usa uma prótese. Além disso, ele conta que ao longo da vida sofreu com alguns episódios de bullying.

"Ninguém se sentou ao meu lado no meu primeiro dia de aula. Todos achavam que minha condição era contagiosa", compartilhou Ghose. Ele lembrou de outro caso, perto do Halloween (Dia das Bruxas), em que um colega fez comentários ofensivos, que o marcou. Foi a partir daí que ele começou a se esconder e ter vergonha de mostrar o rosto por muito tempo em público.

Amit Ghose e Piyali, sua esposa (Reprodução / Instagram @amitghosenf1)

Amit é casado com Piyali, que o ajudou a encontrar a autoaceitação. Por conta do seu relacionamento, ele passou a compartilhar sua história nas redes sociais. No TikTok ele tem quase 200 mil seguidores e mais de 2 milhões de curtidas. Com isso, ele deixou um emprego num escritório de advocacia e passou a dar palestras motivacionais em tempo integral para ajudar jovens.

