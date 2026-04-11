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Homem armado com faca ataca 3 pessoas em metrô de Nova York; polícia mata suspeito

Estadão Conteúdo

Um homem armado com uma faca atacou três pessoas na Grand Central Station, o principal ramal metroviário de Nova York. O suspeito, identificado como Antony Griffin, de 44 anos, foi morto por policiais. Três pessoas foram atacadas, mas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte.

As informações foram divulgadas pela comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, que defendeu e elogiou a atuação dos policiais. Tisch afirmou que se tratou de um ataque aleatório, não ligado a nenhum grupo ou causa.

Segundo a comissária, Griffin pegou um trem no bairro do Queens, uma região mais afastada, por volta das 9h30. Pouco depois das 9h40, um civil avisou dois policiais que estavam na Grand Central Station que um homem estaria atacando pessoas com uma faca na plataforma do metrô.

Os policiais foram até o local. No caminho, encontraram uma das vítimas fugindo pela escada. Ao chegarem à plataforma, encontraram Griffin e averiguaram que se tratava de uma machete (uma espécie de facão). Os policiais tentaram acalmá-lo, mas ele gritava: "Eu sou Lúcifer". Em um momento, ele avançou contra os policiais, que o balearam duas vezes e prestaram os primeiros socorros. Griffin foi levado ao hospital, onde faleceu.

As três vítimas estão hospitalizadas, mas não correm risco. Todas tinham ferimentos na região da cabeça e dos ombros. Uma das vítimas, segundo a comissária, foi praticamente escalpelada. Tratam-se de dois homens, um de 84 anos e outro de 65 anos. A terceira é uma mulher de 70 anos.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul (democrata), chamou o episódio de "ato sem sentido de violência" e disse ser grata à polícia, que rapidamente interrompeu o ataque. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também agradeceu a resposta rápida dos policiais, que impediram maiores danos. O prefeito afirmou que as câmeras dos policiais gravaram a ocorrência.

Polêmicas sobre policiais no metrô

Mamdani, que assumiu a prefeitura de Nova York em 2026, vinha sendo criticado por sua política de segurança, que deslocou mais policiais para o sistema de transporte da cidade. Em uma série do jornal New York Times em que munícipes enviam perguntas ao prefeito, Mamdani foi duramente criticado pela decisão, porque as ruas estariam ficando menos seguras com os policiais "parados nas plataformas", conforme disse um dos entrevistados pelo jornal.

Segundo a comissária de polícia, 175 policiais foram transferidos para atuar no sistema metroviário nesta manhã.

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ATAQUE/FACA/METRÔ/NOVA YORK/MORTE
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