Homem-Aranha participa de evento com Papa Francisco

Uma situação inusitada aconteceu nesta quarta-feira (23) no Vaticano. Um homem, identificado como Mattia Villardita, de 27 anos, do norte da Itália, se fantasiou de Homem-Aranha e participou da audiência geral com o Papa Francisco.

Ele foi colocado na área VIP do Vaticano justamente por se vestir do personagem e visitar crianças em hospitais de sua região. Ele chegou a ganhar um prêmio presidente italiano pelo seu trabalho com doentes.

Mattia estava sentado atrás de um padre vestido de preto, e não chegou a interferir na audiência. Mas ao fim do evento, se aproximou do papa e deu uma máscara com tema de Homem-Aranha para o líder da Igreja. As imagem chamou atenção na internet. Francisco, muito agradável, apertou a mão do rapaz e agradeceu o presente recebido.