'Homem-aranha': Alpinista escala arranha-céu em protesto contra reforma da previdência na França

Um famoso alpinista francês de 60 anos escalou nesta quarta-feira (19) um arranha-céu em Paris em protesto contra a reforma da previdência aprovada recentemente pelo governo do presidente da França Emmanuel Macron. Conhecido mundialmente como "homem-aranha", em referência ao herói da Marvel Comics, Alain Robert ganhou fama após escalar prédios muito altos por todo o mundo sem o auxílio de equipamentos de segurança.

No ano de 1996, ele esteve no Brasil e subiu o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Retornou ao país em 2008 e escalou o Edifício Itália, também em São Paulo.

Em outubro do ano passado, o "homem-aranha" concluiu uma escalada a um dos maiores prédios de Barcelona na companhia do filho, Julien.

Reforma da previdência

Macron impôs uma mudança na forma como a aposentadoria funciona na França. Com isso, os franceses agora precisam ter, no mínimo, 64 anos de idade para se aposentar e não mais 62 como antigamente.

As mudanças levaram a uma onda de manifestações no país contra a reforma da previdência.