hMPV: OMS diz que não há surto incomum na China e aumento de casos é esperado nesta época

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira, 7, uma nota oficial sobre o aumento de infecções respiratórias no Hemisfério Norte e os relatos de alta de casos de metapneumovírus humano (hMPV) na China.

Segundo a entidade, os números estão dentro da faixa esperada para o inverno nessa região. "Em climas temperados, epidemias sazonais de patógenos respiratórios comuns, incluindo influenza, ocorrem frequentemente durante os períodos de inverno", afirmou

Em relação à situação na China, a OMS informou que está em contato com autoridades de saúde locais e não recebeu "nenhum relato de padrões incomuns de surtos".

Dados publicados até 29 de dezembro de 2024 indicam que as infecções respiratórias agudas aumentaram nas últimas semanas, incluindo o hMPV, particularmente nas províncias do norte do País - mas esse crescimento é esperado nesta época do ano.

Além disso, as autoridades chinesas afirmaram à OMS que o sistema de saúde não está sobrecarregado. Indicaram ainda que a taxa de ocupação hospitalar atual é inferior à do mesmo período do ano passado e que não houve declarações ou respostas de emergência.

Ministério monitora casos

O Ministério da Saúde afirmou que está acompanhando o surto de hMPV na China e que a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de diferentes países para trocar informações.

A pasta lembrou que o risco de uma pandemia é considerado baixo pelos especialistas e salientou a importância das medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias, principalmente a vacinação.

"A imunização contra a covid-19 e a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenção, especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades", disse em nota o coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do ministério, Marcelo Gomes.

"Além disso, o uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais e resfriados ajuda a diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus", enfatizou.

O que é hMPV?

O hMPV é um dos vários patógenos que circulam anualmente em todo o mundo causando doenças respiratórias. Em países com meses de clima frio, ele pode apresentar uma temporada anual, semelhante ao que ocorre com o vírus da gripe. Já em locais próximos ao Equador, ele circula em níveis mais baixos durante todo o ano.

O hMPV é semelhante ao vírus sincicial respiratório (VSR), com sintomas como tosse, febre, congestão nasal e chiado no peito. A maioria das infecções é leve, lembrando resfriados comuns. No entanto, casos graves podem resultar em bronquite ou pneumonia, especialmente em bebês, idosos e pessoas imunocomprometidas. Indivíduos com doenças pulmonares preexistentes, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou enfisema também têm maior risco de complicações.

Em países de alta renda, o vírus raramente é fatal. Já em países de baixa renda, com sistemas de saúde frágeis e vigilância limitada, as mortes são mais comuns.