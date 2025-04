Hamas está 'pronto' para negociar acordo de troca de reféns e cessar-fogo total com Israel

O Hamas declarou estar pronto para iniciar imediatamente negociações por um acordo abrangente com Israel, "no qual todos os prisioneiros em nossas mãos e um número de prisioneiros palestinos nas prisões da ocupação Israel sejam libertados". Segundo comunicado divulgado pelo grupo, a troca de reféns tem como objetivo a "cessação total da guerra e da retirada completa de Israel da Faixa de Gaza".

O chefe da delegação de negociações do Hamas, Khalil al-Hayya, elogiou a postura do enviado especial dos EUA, Adam Bowler, por defender a ideia de "encerrar o assunto dos prisioneiros e a guerra ao mesmo tempo, o que coincide com a posição do movimento". Al-Hayya também conclamou a comunidade internacional a pressionar Israel pelo fim dos bloqueios impostos à Faixa de Gaza.