Hackers invadem sistema de vacinação na capital da Itália

Um grupo de hackers invadiu o banco de dados que cuida do agendamento da vacinação contra a Covid-19 na capital da Itália, Roma, suspendendo a vacinação em toda a região de Lazio. Os hackers desativaram o portal de vacinação da principal região italiana e pediram resgate em Bitcoins (BTC) para liberar o acesso aos sistemas. As informações foram divulgadas no portal Cointelegraph.

Em função da ação cibernética, o governo de Lazio, onde fica a capital Roma, alertou a população para um possível atraso na imunização da população da região. Lazio é uma das regiões com vacinação mais avançada na Itália e contabiliza mais de 70% de sua população com mais de 18 anos totalmente imunizada contra a Covid-19.

O próprio governador, Nicola Zingaretti, convocou uma coletiva de imprensa e descreveu o ataque como um ato terrorista: "Estamos defendendo nossa comunidade desses ataques de matiz terrorista. O Lazio é vítima de uma ofensiva criminosa, a mais grave já ocorrida em nosso território nacional". Zingaretti completou dizendo que não vai negociar com os cibercriminosos: "Não vamos iniciar nenhuma interlocução com quem atacou o sistema, não trataremos com interlocutores que nos estão atacando"

A polícia e a promotoria da capital abriram uma investigação para identificar a autoria do ataque. Segundo informações do Globo, as autoridades identificaram a origem do ataque no exterior, mas ainda não conseguiram precisar de onde os hackers agiram. Os criminosos teriam usado um perfil de administrador para criptografar os dados e pedir o resgate em Bitcoins, "em grande quantia", completa a matéria.

Além da Itália, outros países também tiveram seus sistemas invadidos. Nos Estados Unidos, o governo Biden recentemente anunciou recompensa de US$ 10 milhões para quem identificar os responsáveis por ataques cibernéticos no país. Já no Brasil, hackers comandaram uma série de ataques contra órgãos públicos, levando as autoridades a buscarem treinamento contra a ação de grupos hackers no país.